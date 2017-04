'Feyenoord speelde in Arnhem als een ware kampioen'

De spelersbus van Feyenoord werd zondag bij terugkeer in Rotterdam met vuurwerk en gejuich onthaald. Het einde van de Rotterdamse kwelling is nabij, de vijftiende landstitel gloort. Ook in Studio Voetbal was dat de eensluidende conclusie na het weekeinde waarin Feyenoord overtuigend won bij Vitesse en Ajax ten onder ging bij PSV.

De tafelheren Co Adriaanse, Willem Vissers, Pierre van Hooijdonk en Kees Jansma wilden echter wel kanttekeningen plaatsen bij de 'sleutelwedstrijd' in Arnhem. Vitesse bood volgens de vier analisten wel heel weinig tegenstand, waardoor Feyenoord een relatief makkelijke middag beleefde.

Begrip voor instelling Vitesse

"Het is begrijpelijk dat Vitesse er op een andere manier mee bezig is, ze kunnen voor het eerst in 125 jaar een prijs winnen", zei Vissers, daarmee verwijzend naar de bekerfinale van komende zondag, waarin de Arnhemmers tegen AZ spelen.