Frantisek Rajtoral is dit weekeinde dood aangetroffen in zijn woning in Turkije. Zijn club Gaziantepspor liet weten dat de Tsjechische oud-international, die onder meer met zijn land uitkwam op het EK 2012, zichzelf van het leven heeft beroofd.

De Tsjechische bond bevestigde het nieuws. De rechtsback bleef zondag weg bij een training, waarop clubmensen hem levenloos in zijn huis aantroffen.

Rajtoral was 31 jaar. Hij kwam eerder uit voor Banik Ostrava, Viktoria Pilsen en Hannover 96.