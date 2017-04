Monaco herovert koppositie na zege op Lyonnais

AS Monaco heeft in de Franse Ligue 1 de koppositie weer heroverd op Paris Saint-Germain. De Monegasken wonnen het uitduel met Olympique Lyonnais met 2-1.

Lyon, de tegenstander van Ajax in de halve finales van de Europa League, begon de wedstrijd met Memphis Depay in de basisformatie. De nummer vijf van de Franse competitie moest het echter doen zonder topscorer Alexandre Lacazette. De aanvaller liep in de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas een hamstringblessure op.

Assist Depay

AS Monaco, dat afgelopen week de halve finales van de Champions League bereikte ten koste van Borussia Dortmund, kwam in de 36ste minuut op voorsprong. Radamel Falcao stond op de goede plek na een misverstand in de Lyon-verdediging.

Niet veel later was het al 0-2. De achttienjarige Kylian Mbappé, die tegen Borussia Dortmund over twee duels drie keer scoorde, rondde een aanval over de rechterkant overtuigend af. In de tweede helft deed Lyon nog wel wat terug. Middenvelder Lucas Tousart kopte kiezelhard binnen na een hoekschop van Depay.

Goed vooruitzicht Monaco

Monaco heeft na 33 van de 38 wedstrijden 80 punten behaald. Dat zijn er net zo veel als PSG. Monaco heeft echter een beter doelsaldo en een wedstrijd minder gespeeld.

Het is voor Olympique Lyonnais al de dertiende nederlaag deze competitie. Op woensdag 3 mei speelt de ploeg in de Europa League in de Arena tegen Ajax. Een week later, op 11 mei, staat de return op het programma.