Márquez voor vijfde jaar op rij de sterkste in Austin

Marc Márquez heeft voor het vijfde jaar op rij de GP van de Americas op zijn naam gebracht. De voor Honda rijdende Spanjaard wist in Austin de Italiaanse veteraan Valentino Rossi en landgenoot Dani Pedrosa in de MotoGP voor te blijven.

Márquez koos in de Texaanse hitte als een van de weinigen voor de harde voor- én achterband. Dat bleek de beste keuze. Hij verdrong Pedrosa na tweederde van de race aan kop en nam in de slotronden afstand. Ook Yamaha-coureur Rossi stak Pedrosa in de eindfase nog voorbij.

Klassementsleider Maverick Viñales kwam niet over de streep. De Spaanse winnaar van de eerste twee GP's gleed al vroeg in de race met zijn Yamaha onderuit. Dankzij zijn tweede plaats nam Rossi de leidende positie over.