Titelhouder Cavaliers als eerste verder in play-offs

Cleveland Cavaliers heeft zich in de NBA als eerste geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs. De titelhouder won in de best-of-seven-serie tegen Indiana Pacers ook het vierde duel: 106-102.

Indiana had weliswaar de vorige drie duels verloren, maar het verschil was nooit groter dan zes punten. De Pacers begonnen ook nu goed aan het thuisduel en bleven het eerste kwart constant aan de goede kant van de score.

Cleveland nam daarna het heft in handen en kwam in het vierde kwart op 96-83. Indiana knokte zich terug, kwam zelfs met 102-100 voor, maar LeBron James (met 33 punten topscorer) besliste het duel met een driepunter in het voordeel van de Cavaliers.