Dit was het weekend: drukte op Schiphol, Franse verkiezingen en Ajax verliest

Heb je dit weekend geen tijd gehad om al het nieuws te volgen? Geen probleem, wij hebben de opvallendste en belangrijkste verhalen voor je op een rij gezet.

Grote brand in Westelijk Havengebied Amsterdam



In het Westelijk Havengebied in Amsterdam woedde zaterdagmiddag een grote brand. De brand ontstond in een pand waarin meerdere bedrijven zitten. Het gebouw is volledig uitgebrand.

Door de brand was in de wijde omtrek een zwarte rookwolk te zien. Omwonenden werden via een NL-Alert gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en ook de A10 was enige tijd afgesloten.

Niemand raakte gewond en er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van de middag was de brand onder controle.