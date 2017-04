ADO wint en is veilig, Sparta nog lang niet

ADO Den Haag mag zich opmaken voor nog een jaar in de eredivisie. De Hagenaars wonnen met 1-0 bij Sparta Rotterdam en zijn nu veilig. Voor de thuisploeg komt de nacompetitie steeds dichterbij.

Voor beide ploegen waren de belangen groot, maar in de eerste helft leek alleen ADO zich daarvan bewust. De ploeg in vorm, tien punten uit de laatste vier duels, was de enige die gevaar stichtte.

Abdenasser El Khayati opende de score met een heerlijk afstandsschot dat via de paal binnenviel. Niet lang daarna had Mike Havenaar de score moeten verdubbelen, maar de Japanner miste voor open doel.