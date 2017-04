Nadal zorgt voor unicum met tiende titel in Monte Carlo

Rafael Nadal heeft voor de tiende keer het masterstoernooi van Monte Carlo gewonnen. De Spaanse gravelkoning wees zijn eveneens linkshandige landgenoot Albert Ramos met 6-1, 6-3 terug.

De 29-jarige Nadal is de eerste speler die een toernooi tien keer wint. Daarnaast vierde hij in Monte Carlo zijn 70ste toernooizege; 50 daarvan boekte hij op gravel.

Weinig tegenstand

In zijn elfde finale (in 2013 boog hij voor Djokovic) ondervond Nadal weinig tegenstand van Ramos, die voor het eerst finalist was in een masterstoernooi.

Breekkansen kreeg Ramos niet, Nadal wel. Vier van zijn in totaal elf kansen leverden een break op.