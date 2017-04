Strafcornerkanon Jansen (17) weer goud waard voor Oranje-Rood

Ze is pas 17 jaar, wordt gezien als een van de grootste talenten van de hoofdklasse en is niet bang voor controverse. Yibbi Jansen - dochter van voormalig oud-international Roland Jansen - werd vorig jaar met Den Bosch landskampioen, maar maakte desondanks de overstap naar Oranje-Rood. De reden: Maartje Paumen.

Met nog twee wedstrijden te gaan, maakt Oranje-Rood nog alle kans op het bereiken van de play-offs en is Jansen topscorer van de hoofdklasse. Een positie die ze deelt met Paumen, dat wel.

In dezelfde ploeg als Paumen zou strafcornerkanon Jansen moeten wachten op haar kans. Bij Oranje-Rood zijn alle strafcorners voor haar. En dat werkt. Vandaag maakte Jansen tegen Bloemendaal haar twaalfde doelpunt in vijf wedstrijden, haar twintigste doelpunt in deze jaargang. Daarmee zette ze Oranje-Rood op het spoor van een 2-0 overwinning.