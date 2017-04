Brouwer/Meeuwsen boekt World Tour-zege in Xiamen

Beachvolleyballers Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer hebben hun eerste toernooi van 2017 direct gewonnen. Het als tweede geplaatste koppel klopte in de finale in Xiamen de Italianen Paulo Nicolai en Daniele Lupo: 21-14, 21-17.

De winnaars van het brons in Rio de Janeiro sloegen in de eerste set onmiddellijk een gat en kwamen probleemloos op 1-0. De Italianen, verliezend finalisten in Rio, beten daarna meer van zich af. Nadat ze in de tweede set voor het eerst op twee punten achterstand waren gekomen (10-12), konden ze het tij niet meer keren.

Brouwer en Meeuwsen boekten hun derde toernooizege op de World Tour en hun eerste sinds Porec in 2015.