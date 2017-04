NS: dichte poortjes Utrecht Centraal geen probleem

De NS is tevreden over de proef van de afgelopen drie dagen met afgesloten poortjes op station Utrecht Centraal. Alleen reizigers met een ov-chipkaart konden het station binnengaan. Volgens medewerkers van de spoorwegen die op het station aanwezig waren, hadden de meeste mensen geen probleem met de nieuwe situatie. Het experiment begon donderdag. Vanochtend waren de poortjes weer open.

Utrecht CS wordt het 71e station waarop de poortjes definitief dichtgaan. De NS constateert dat op die stations minder zwartrijders zijn, er minder agressie in de trein is en het veiligheidsgevoel bij de reizigers groter is.

Na een evaluatie van de proef in Utrecht besluit de NS wanneer de toegangspoortjes definitief gesloten worden.

De NS wijst er overigens op dat het mogelijk blijft Utrecht Centraal via een passage door te steken. Die passage strekt zich uit van de Jaarbeurs- tot de centrumzijde. De horeca op het balkon blijft ook toegankelijk zonder ov-chipkaart.

Toch waren er ook wat reizigers die tegen problemen aanliepen op het station. Wie bijvoorbeeld langer dan een uur op het station verblijft, moet tien euro betalen bij het in- en uitchecken.