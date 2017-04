In Australië is een jongen van twaalf aangehouden die aan het joyriden was. Hij had bij zijn arrestatie al 1300 kilometer afgelegd.

Hij was onderweg van de plaats Kendall aan de oostkust naar Perth aan de westkust van Australië. Bij Broken Hill, zo'n 14 uur rijden van zijn beginpunt, werd hij gestopt door agenten. Ze hielden hem aan omdat zijn bumper over de grond sleepte.

De jongen wordt nog ondervraagd. Het is onduidelijk hoe hij zo ver heeft kunnen rijden zonder dat iemand het doorhad.