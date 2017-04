Nog nooit zó spannend: wie zijn de Franse kandidaten? En waar staan ze voor?

Emmanuel Macron (1977) begon de race naar het Élysée als buitenstaander, maar heeft volgens de peilingen een goeie kans om de volgende president van Frankrijk te worden. Hij doet mee op eigen kracht met de door hemzelf opgerichte partij En Marche! (ofwel: Vooruit!) en niet als kandidaat van een van de gevestigde partijen.

Sociaal-liberaal zou je hem kunnen noemen. Hij wil het vastgeroeste Frankrijk sociaal en economisch hervormen: pragmatisch en eerlijk, zoals hij zelf zegt. Hij is overtuigd pro-Europa, wil het bedrijfsleven de ruimte geven, maar tegelijkertijd de werknemer beschermen.

Macron is wat verdacht bij links, omdat hij uit de bankwereld komt en verdacht bij rechts, omdat hij onder de socialistische president Hollande minister van Economische Zaken was. Maar hij is de enige kandidaat in het belangrijke politieke middenveld.