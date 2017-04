Frankrijk kiest vandaag 'numéro un et deux'

In Frankrijk wordt vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Vanaf 08.00 uur gaan in het hele land de stembureaus open. In totaal mogen 47 miljoen mensen hun stem uitbrengen.

De eerste ronde gaat vooral tussen de vier grootste kandidaten: de pro-Europese Emmanuel Macron, de nationalist Marine Le Pen, de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon en conservatief François Fillon.

Volgens de laatste peilingen hebben Macron en Le Pen de beste papieren, maar de verschillen worden wel steeds kleiner. De partijgenoot van president Hollande, Benoît Hamon, wordt nauwelijks kansen toegedicht; hij ligt in de peilingen ver achter.

Beveiliging

In het land is nog steeds de noodtoestand van kracht en dat betekent dat de beveiliging bij de stembureaus flink is opgeschroefd. In totaal zijn zo'n 50.000 militairen en agenten ingezet voor de bewaking van de stemlokalen.

Gisteren konden expats en de inwoners uit overzeese gebieden al stemmen. De meeste stembureaus sluiten vanavond om 19.00 uur, maar in grote steden als Parijs en Marseille sluiten ze een uur later. De eerste officiële exitpolls verschijnen ook om 20.00 uur.

Op 7 mei wordt de tweede ronde gehouden, waarin de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar opnemen. Dan wordt duidelijk wie de nieuwe president van Frankrijk wordt.