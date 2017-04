Bij een brand in een huis in Alphen aan den Rijn is vannacht een bewoner uit het raam gesprongen. Dat meldt Omroep West.

Ooggetuigen zouden hebben gezien dat een vrouw uit haar slaapkamerraam op de eerste verdieping sprong. Een andere bewoner kon zichzelf ook op tijd in veiligheid brengen.

Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is volledig uitgebrand.