Koning Saudi-Arabië hervormt kabinet en benoemt zoons

De koning van Saudi-Arabië heeft per decreet ingrijpende veranderingen doorgevoerd in zijn kabinet. Hij heeft onder anderen de minister van Burgerzaken per direct ontslagen wegens vermoedens van corruptie. Het onderzoek naar hem loopt nog.

Ook is de minister van Informatie per direct vervangen en heeft koning Salman zijn zoons nieuwe posten toebedeeld. Zo wordt prins Khalid Salman de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten en prins Abdulaziz Salman de nieuwe bewindspersoon op het departement van Energie.

De mededelingen van koning Salman werden gedaan op de Saudische staatstelevisie. Hij maakte ook bekend dat eerder ingevoerde salarisverlagingen voor ambtenaren en militairen worden teruggedraaid.

Ook kondigde Saman een salarisverhoging aan voor militairen die in Jemen actief zijn. Het leger van Saudi-Arabië wil samen met een aantal bondgenoten voorkomen dat Houthi-rebellen de macht overnemen in dat land.