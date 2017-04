Oud-correspondent Mustapha Oukbih overleden

Oud-correspondent Mustapha Oukbih is overleden. Hij was jarenlang correspondent in het Midden-Oosten.

Hij begon zijn carrière als freelancer voor onder meer dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer en werd in 2003 correspondent voor de NOS, eerst bij de radio, later ook voor televisie. Hij deed als een van de weinige Nederlandse journalisten verslag van de oorlog in Irak.

Later kreeg hij zijn standplaats in Amman in Jordanië, die laatste post vervulde hij samen met correspondent Nicole le Fever. Oukbih, die in Marokko was geboren, sprak vloeiend Arabisch en dat hielp hem tijdens zijn werk.

In 2010 stopte Oukbih als correspondent en kwam hij terug naar Hilversum. Niet lang daarna moest hij noodgedwongen helemaal de journalistiek verlaten, vanwege een langslepende ziekte. Hij was 53 jaar.