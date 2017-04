Onrust rond NEC, maar 'we zijn nog niet dood'

Trainer Peter Hyballa sprak de fans, net als vorige week, toe. "We trainen hard, we proberen alles. Maar nu zijn er mensen binnen, die zijn ook bang. Wij zijn nog niet dood", sprak de Duitser.

Na een tijdje keerde de rust weer terug bij de hoofdingang en konden de toeschouwers die nog in het stadion waren ook naar buiten. Maar met een zeventiende plaats in de eredivisie, twee duels voor het einde, zal het nog wel even onrustig blijven rond NEC.

"Het is begrijpelijk dat de supporters ontevreden zijn", sprak verdediger Michael Heinloth na de 1-0 nederlaag. "We hebben drie punten uit veertien wedstrijden. Dan is de frustratie enorm. Niet alleen bij de spelers, maar ook bij de fans."