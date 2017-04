Handballers Hurry-Up staan voor hels karwei in Europa

Het wordt voor Hurry-Up lastig om de finale van de Challenge Cup te halen. In Emmen werd het eerste duel met Sporting Portugal met 32-27 verloren. De ploeg uit Zwartemeer week uit naar Emmen omdat de accommodatie van E en O meer toeschouwers kwijt kan dan de eigen sporthal.

Niet eerder reikte een Nederlandse club tot de halve finales van de Challenge Cup, het derde Europese handbaltoernooi. Dat geldt niet voor Sporting, dat zeven jaar geleden het toernooi won. Toch kon Hurry-Up de Portugese profs behoorlijk bijbenen en bij rust was het 14-15.

In de tweede helft braken slordigheden Hurry-Up op. Sporting sloeg een gat van vier punten en gaf dat niet meer weg. Er was nog wel succes voor rechteropbouwer Ronald Suelmann. Hij maakte zes goals en is nu topscorer in de Challenge Cup.