Angstig NEC ziet nacompetitie naderen

Excelsior deed zelf ook niet al te veel, maar omdat de Rotterdammers de afgelopen weken al veel punten pakten, hoefden zij ook niet zo nodig. Desondanks kreeg Henrico Drost voor rust een goede kopkans, maar daar schrok hij zo van dat de bal naast het doel belandde.



Na rust was het niet veel beter, al viel er nu wel een doelpunt. Khalid Karami gaf een loepzuivere voorzet op het hoofd van Mike van Duinen en die kopte bal feilloos in de lange hoek, over doelman Joris Delle.

Het doelpunt van Van Duinen was de enige bal die op doel kwam. De vorige wedstrijd waarbij er maar een keer op doel werd geschoten was op 10 september 2011 en ook toen verloor NEC met 1-0, destijds bij De Graafschap.