Chelsea ten koste van Spurs in finale FA Cup

Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van de FA Cup. In een zinderend gevecht werd Tottenham Hotspur met 4-2 verslagen. De Spurs wisten ook de vorige zes halve finales dat het speelde niet te winnen.

Tottenham kwam twee keer terug van een achterstand en leek na de 2-2 door te drukken, maar tegen de verhouding in kwam Chelsea op 3-2 en 4-2.

Drie van de zes treffers waren om in te lijsten. De 1-1 van Harry Kane was een subtiel achterwaarts kopballetje, de 2-2 van Dale Alli kwam uit een wonderschone pass/voorzet van oud-Ajacied Christian Eriksen en de 4-2 was een poeier van Nemanja Matic.

Daarna sprak niemand nog over de omstreden penalty van Willian (2-1).