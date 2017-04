En Route: 'Netflix-wijk in Marseille doodsbang voor Le Pen'

Onlangs werd hij gevraagd mee te schrijven aan het tweede seizoen van Marseille. Hij liet zich inspireren door de huidige strijd om het presidentschap. In een wijk ergens aan de overkant van het water is de crew bezig met de opnames. Depardieu kreeg de hoofdrol. "Ik heb hem vanmorgen even een hand gegeven", zegt Pujol.

De serie draait onder andere om de verschillen tussen arm en rijk. Er zijn grote problemen in achterstandswijken zoals Felix Pyat. "Maar wat je in de serie ziet is nog niets vergeleken met het echte leven in Felix Pyat", vertelt Pujol.