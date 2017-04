Korrel grijpt naast brons op EK judo

Judoka Michael Korrel is er op de EK in de klasse tot 100 kilogram niet in geslaagd een medaille te veroveren. Hij verloor de strijd om het brons van de Rus Kirill Denisov met ippon.

Korrel werd in de halve finales uitgeschakeld door de Fransman Cyrille Maret (golden score), na overwinningen op de Roemeen Daniel Matei (ippon), de Hongaar Miklos Cirjenics (waza-ari) en de Rus Kazbek Zankisjiev (ippon).

Voor Noël van 't End (-90 kg) zat het toernooi er na de derde ronde op. Hij verloor van de Serviër Nemanja Majdov.