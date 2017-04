Personeel Holland Casino moet acties kort tevoren melden

Het personeel van Holland Casino moet de komende dagen eventuele werkonderbrekingen twee├źnhalf uur van tevoren bij het casino melden, heeft de rechter in kort geding bepaald. Het gaat om een voorlopige regeling die van kracht blijft tot de rechter aanstaande woensdag definitief uitspraak doet in deze zaak.

Holland Casino had het kort geding aangespannen tegen de vakbonden die leiding geven aan de werkonderbrekingen waar de staatsgokonderneming de afgelopen week mee te maken kreeg. Het personeel legde in verschillende vestigingen het werk neer uit onvrede over de nieuwe cao-afspraken.

Veiligheid

De werknemers vinden dat er te weinig wordt gedaan aan de hoge werkdruk. Ook willen ze een betere beloning voor hun werk.

Nadat een deel van het personeel in Leeuwarden vrijdag spontaan het werk neerlegde, waardoor de vestiging moest sluiten, stapte Holland Casino naar de rechter. De onderneming eiste dat werkonderbrekingen zes uur van tevoren zouden worden gemeld om de veiligheid van de gasten en het personeel te waarborgen.