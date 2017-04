Verdriet en ongeloof in Luik over dood Scarponi

Via Twitter sprak het internationale peloton haar ongeloof al uit over de onverwachte dood van Michele Scarponi (37) zaterdagochtend. Bij de ploegenpresentatie van Luik-Bastenaken-Luik enkele uren later ging het alleen maar over de dood van de Italiaan.

Bram Tankink: "Het is echt verschrikkelijk nieuws. Wij doen dit alle dagen. Het komt heel dichtbij. Het is bijna alsof het jezelf overkomt. Als het een collega overkomt is het extra heftig."

Astana, de ploeg van Scarponi, ontbrak bij de presentatie. Ter nagedachtenis aan de Italiaanse wielrenner werd er een minuut stilte gehouden.