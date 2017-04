Rotterdams ziekenhuis door tekort zuinig met vaccin hepatitis A

Het Havenziekenhuis in Rotterdam geeft niet meer aan iedereen die daar om vraagt een vaccin voor hepatitis A. "Bij de huidige manier van werken zouden we in mei door de voorraad zijn", zegt Rob van Aalsburg van de Travel Clinic bij het ziekenhuis.

Er is meer vraag naar het vaccin, maar de productie is achtergebleven. Daardoor is er in heel Europa een tekort aan het vaccin. Om zoveel mogelijk mensen toch te helpen, zijn de landelijke richtlijnen aangepast. Ook elders in Nederland moet dus spaarzaam met het vaccin worden omgesprongen.

Reizigers naar Thailand, Turkije en Zuid-Afrika krijgen normaal wel een vaccin, maar door de sterke daling van het risico op de ziekte nu niet meer. Ook mensen die voor een herhaling van het vaccin komen, worden niet meer automatisch geholpen. Van Aalsburg: "Mensen die meteen naar een bestemming gaan waar de ziekte heerst, krijgen het vaccin wel."

Mensen die normaal gesproken het gecombineerde hepatitis A en B vaccin moeten hebben, krijgen er nu maar één in plaats van twee.

De verwachting is dat er in het najaar weer voldoende vaccins zijn, schrijft RTV Rijnmond.