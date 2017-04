Grote brand in Westelijk Havengebied Amsterdam

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam woedt een zeer grote brand in een gebouw waarin meerdere bedrijven zitten. Hulpdiensten adviseren mensen in de wijde omgeving om deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer heeft vanwege de rookontwikkeling een NL-Alert verstuurd naar mensen in grote delen van Amsterdam en omgeving. Er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Niemand raakte gewond. Wel zijn drie mensen kort na het ontstaan van de brand door ambulancepersoneel nagekeken.