Turner Dragulescu verovert na elf jaar weer goud op EK

Turner Marian Dragulescu heeft voor de tiende keer een Europese titel in de wacht gesleept. De 36-jarige Roemeen was in Cluj voor eigen publiek de beste op vloer en kreeg voor het eerst in elf jaar weer EK-goud omgehangen.

Dragulescu was in de kwalificatie als tweede geƫindigd, maar excelleerde in de finale met een prachtige oefening. Met 14,500 verwees hij de Rus Dmitri Lankin (14,466) naar het zilver.

Voor Dragulescu is het de zeventiende EK-medaille. Bij de EK van vorig jaar won hij nog twee keer zilver. Op WK's veroverde hij acht wereldtitels, maar olympisch goud bleef uit. In Athene won hij twee keer brons en eenmaal zilver.