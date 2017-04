'Zoek de vernieuwing in het bloemsteken, dan gaat het truttige eraf'

Twintig praalwagens vol met hyacinten, tulpen en narcissen: vandaag is de 70ste editie van het beroemde bloemencorso van de Bollenstreek. De stoet trekt van Noordwijk naar Haarlem. Het bloemencorso is een jaarlijkse traditie, vele honderdduizenden mensen (tot een miljoen mensen) staan langs de kant om de stoet te bewonderen.

Het corso ontstond na de Tweede Wereldoorlog. In 1948 was het eerste corso in de Bollenstreek. Het was opgericht om wat vrolijkheid terug te brengen in het gebied dat in de oorlog zwaar was getroffen.