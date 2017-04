Van der Heijden vindt het 'vrij rustig' bij Feyenoord

Je proeft bij de spelers van Feyenoord hetzelfde als bij trainer Giovanni van Bronckhorst: ze praten in interviews liever niet over andere clubs of zaken waar ze geen invloed op hebben. Dan houden ze zich afzijdig.

Noem het saai, noem het slim. Feit is dat ze in Rotterdam bovenaan staan en een volle Coolsingel met de week dichterbij komt.

'Niet doorslaggevend'

Met dit weekend PSV-Ajax op het programma en de zware wedstrijd van Schalke 04 voor de Amsterdammers in het achterhoofd, lijkt er een cruciale speelronde aan te komen.

Al ziet Van der Heijden dat anders: "Ik denk niet dat het doorslaggevend gaat worden. Belangrijk, maar niet meer dan dat. Ik denk dat we tijdens PSV-Ajax in de bus zitten. Dan moeten we zorgen dat we al drie punten op zak hebben."