Wekdienst van 22 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! De ochtend start in het zuiden grijs en druilerig, in het noorden wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag is het vrijwel droog, met 9 tot 12 graden.

Wat heb je gemist?

90.000 huizen in San Francisco zonder stroom



San Francisco is getroffen door een grote stroomuitval, waardoor 95.000 huishoudens uren zonder elektriciteit zaten. Om 09.00 uur plaatselijke tijd viel de stroom weg in het centrum en het noorden van de stad, pas in de middag was die weer terug. De storing werd veroorzaakt door een brand in een elektriciteitscentrale. San Francisco telt ongeveer 850.000 inwoners.

Topman van United krijgt geen promotie

De topman van United Airlines kan een beloofde promotie na een incident met een passagier eerder deze maand vergeten. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt. Het bedrijf is tot die beslissing gekomen na ophef over een man die met geweld uit een vliegtuig werd verwijderd. Munoz zou de hoogste baas van United worden.