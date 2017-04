Ziyech dolt Kluivert na mislukt rijexamen: neem je de auto?

Wat dat betreft wordt de buitenspeler op zijn wenken bediend, want zondag wacht alweer de volgende topper. Dan speelt Ajax tegen PSV. Kluivert vreest niet dat die wedstrijd te kort volgt op de slijtageslag in Gelsenkirchen.

Volgens hem is Ajax fysiek in staat om ook in Eindhoven tot het uiterste te gaan. "Vooral omdat we nu inzien dat er een grote mogelijkheid is dat wij landskampioen worden, al hebben we het niet in eigen hand."

Chauffeur

Met het ter sprake komen van de prijzen, keert ook op het gezicht van Kluivert de lach terug. Al doet ploeggenoot Hakim Ziyech nog een speelse poging om daar verandering in te brengen.

"Hee Justin, ga je met de auto naar huis?", grapt de middenvelder. "Jij moet niets zeggen. Jij bent drie keer gezakt!", bijt Kluivert terug, voordat hij achterin een busje van de club plaatsneemt.