'Het is oké. Ik leef nog. Dat had ik niet verwacht'

In Turkije heeft Modar wel een baan gevonden, als kok bij een restaurant in Gaziantep. In de ziekenhuizen kon Modar niet aan de slag omdat hij niet de juiste papieren had. "Ik heb geen andere keuze. Ik werk lange dagen van twaalf uur per dag. Zes dagen per week. Ik kom nu pas thuis", whatsappt hij om 00.30 uur.

Toch heeft hij nog wel hoop voor de toekomst. "Het leven is donker, maar er gluurt nog een beetje licht. Ik hoop dat ik ergens in de toekomst weer terug kan naar Syrië, om af te maken met mijn vrienden waaraan we zijn begonnen: de revolutie."