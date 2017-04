'Salafisten krijgen steeds meer invloed in Amsterdamse moskeeën'

"We herkennen de signalen van de rol die salafisten spelen in de Amsterdamse moskeeën", zegt een woordvoerder van de gemeente in de krant. Het heeft volgens hem al langer de aandacht van de burgemeester.

De groei van het salafisme zorgt voor een dilemma, schrijft de krant, omdat gemeenten aan de ene kant te maken hebben met de scheiding van kerk en staat, en aan de andere kant moeten dealen met salafisten die soms radicalisering in de hand werken.

Eind vorig jaar maakte ook de gemeente Utrecht zich zorgen over salafisme. Daar ging het over de manier van lesgeven in een salafistische moskee in de wijk Overvecht. Die moskee kwam ook in opspraak na een artikel in NRC.