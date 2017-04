Egyptische militairen beschuldigd van executies in gelekte video

Er is een video opgedoken waarop te zien zou zijn dat Egyptische militairen zeker acht ongewapende gevangenen doodschieten in het noorden van de Sinaï-woestijn, waar het leger met een offensief bezig is tegen Islamitische Staat. Dat meldt de BBC.

Op de beelden zou ook te zien zijn dat militairen de plek waar de executies zouden hebben plaatsgevonden, zo zouden inrichten, dat het lijkt alsof er een vuurgevecht heeft plaatsgevonden. Het zou erop lijken dat ze wapens naast de lichamen van de gevangenen leggen. Het is niet duidelijk wanneer de beelden gemaakt zijn.

'Koelbloedige moorden'

Volgens AP zijn de beelden gemaakt door een militie die het Egyptische leger helpt. De militie zegt dat de Egyptenaren op de film horen bij de militaire inlichtingendienst. Het leger heeft nog niet op de beelden gereageerd, maar volgens een Egyptische pro-overheids nieuwssite gaat het om een nep-video.

Amnesty International zegt dat het de beelden heeft geanalyseerd. De mensenrechtenorganisatie spreekt van "koelbloedige moorden" en vindt dat de video moet worden onderzocht. Human Rights Watch wil dat alle militaire hulp aan Egypte direct wordt opgeschort.

Buitengerechtelijke executies

Het Egyptische leger voert al langer een offensief tegen IS in de Sinaï. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er vaker buitengerechtelijke executies plaatsvinden.

Bijna twee weken geleden schoot het leger ook aanhangers van IS dood. Dat gebeurde een dag na de bomaanslagen op twee koptische kerken. Daarbij kwamen ruim 40 mensen om het leven. President Sisi heeft daarna de noodtoestand afgekondigd, die drie maanden van kracht blijft.