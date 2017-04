Promotie topman United Airlines van de baan na 'wegsleepincident'

De topman van United Airlines kan een beloofde promotie na een incident met een passagier eerder deze maand vergeten. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt. Het bedrijf is tot die beslissing gekomen na ophef over een man die met geweld uit een vliegtuig werd verwijderd.

Topman Oscar Munoz kwam na het incident onder vuur te liggen omdat hij in een eerste publieke reactie geen excuses had gemaakt aan David Dao, de man die met geweld uit het vliegtuig verwijderd werd toen niemand vrijwillig het overboekte toestel wilde verlaten. Van het incident verschenen beelden op internet. In een intern bericht noemde Munoz de passagier disruptief en agressief.