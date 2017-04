Dijsselbloem: afzwakking bankenregels is gevaarlijk idee

De minder strenge regels die de Amerikaanse regering voor banken en andere financiële instellingen wil doorvoeren, is een gevaarlijk idee en zouden kunnen leiden tot een nieuwe crisis. Dat heeft eurogroep-voorzitter Dijsselbloem tegen persbureau ANP gezegd in Washington, waar hij bij een vergadering is van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

"De deregulering van de financiële sector is mijn grootste zorg", zegt de eurogroep-voorzitter over de plannen van de Trump-regering, die vooral de controle op banken wil verlichten. Dijsselbloem wijst daarbij ook op de Amerikaanse economie, die aan de beterende hand is. "Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector in zo'n klimaat weer de vrije hand geeft. Dan kan een nieuwe crisis zich voordoen."

Dat binnen het Witte Huis gematigde krachten meer invloed lijken te krijgen, is gunstig op het gebied van handel, maar niet op het gebied van de regels voor banken, zegt Dijsselbloem. "Het zijn veelal mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij zijn gematigd op het gebied van handel, maar zijn wel erg voor deregulering. Dat maakt me niet gerust op de uitkomst", zegt hij tegen het ANP.

Griekenland

De IMF-bijeenkomst ging ook over Griekenland, omdat de IMF-landen het eens moeten worden of er nieuwe financiële steun wordt verleend aan het land. Zonder het IMF komt het hele steunprogramma van 86 miljard euro aan Griekenland in gevaar.

Dijsselbloem zegt tegen het Amerikaanse mediabedrijf Bloomberg dat het pittige gesprekken worden. Toch denkt hij dat er een oplossing komt. "We zijn heel dichtbij, het gaat echt om de laatste punten."

Volgens de voorzitter van de eurogroep is er overeenstemming bereikt over de belangrijkste zaken, maar wordt er nog gesproken over de maatregelen die nodig zijn om de Griekse schuldenlast houdbaar te krijgen. Begin februari noemde het bestuur van het IMF die schuld nog "onhoudbaar".