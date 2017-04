Hoffenheim voor het eerst Europa in

1899 Hoffenheim heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club Europees voetbal afgedwongen. Hoffenheim speelde vrijdag met 1-1 gelijk bij 1.FC Köln en veroverde daarmee het benodigde punt.

Hoffenheim is niet alleen zeker van een Europees avontuur, maar dwingt zelfs, als het derde blijft, rechtstreekse deelname af aan de Champions League. Köln, dat al 25 jaar niet meer actief was in Europa, staat nu zesde en kan blijven hopen op een nieuwe kennismaking met Europa.

Köln kwam een kwartier na rust op 1-0 via Jonas Hector (schot met rechts). Pas drie minuten in blessuretijd kwam Hoffenheim langszij dankzij Kerem Demirbay, die doelman Timo Horn met een schot met links aftroefde.