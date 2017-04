Kleine thuiszege Heerenveen op Willem II

Heerenveen heeft in eigen huis een nipte overwinning geboekt op Willem II. Echt boeiend was het duel in het Abe Lenstra-stadion niet, de 1-0 zege van de Friezen zege was niettemin verdiend.

In de rommelige eerste helft was Heerenveen de bovenliggende partij, al duurde het lang voor het veldoverwicht ook daadwerkelijk kansen opleverde.

Larsson macthwinner

Willem II-doelman Kostas Lamprou kwam goed weg toen een stuiterbal van Yuki Kobayashi via zijn handen over zeilde. En na een prima actie op rechts van Stefano Marzo kreeg Sam Larsson de kans om Lamprou te verschalken, maar de volley bleek lastiger dan gedacht.

Kort voor rust, na knullig balverlies van Dries Wuytens op het middenveld, had Larsson ineens vrij baan en hij rondde gedegen af. Amper twee minuten later was zijn tiende competitietreffer bijna een feit, maar Darryl Lachman haalde Larssons inzet van de lijn.

Sol gevaarlijk

Willem II beet na de pauze iets meer van zich af en invaller Fran Sol was met een schot (voorlangs) gevaarlijk en Obbie Oularé schoot rakelings naast.

Kort daarna leidde een fout van Sol bijna tot een tweede Friese treffer. Omdat Jerry St. Juste Arber Zeneli iets te laat de bal toespeelde, kon Lamprou erger voorkomen.