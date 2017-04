VVV-Venlo kampioen Jupiler League na remise in Eindhoven

VVV-Venlo is kampioen geworden van de Jupiler League. Vorige week was VVV al zeker van promotie naar de eredivisie, vanavond was een 0-0 gelijkspel bij FC Eindhoven genoeg voor het behalen van het kampioenschap.

Eindhoven maakte het VVV het hele duel lastig, maar scoorde niet. Dat deed VVV ook niet, maar daar maalde niemand om bij de ploeg van trainer Maurice Steijn.