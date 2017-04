Ophef over minidocumentaires treitervlogger Ismail voor het AD

"Ismail Ilgun heeft een bijzonder talent en deze documentaire is interessante journalistiek. In 20 minuten krijgen we een rondleiding door een wijk zoals we die zelf niet snel zouden zien, al is het maar omdat de aanwezigheid van een gewone journalist de situatie zou veranderen", zegt Nijenhuis.

In De Wereld Draait Door ging hij daar nog verder op in. "Wij als het AD zeggen dat we een krant van de gewone mens zijn. Maar we bereiken de gewone mens soms niet meer." Hij denkt dat met deze documentaires wel te bereiken.