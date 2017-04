Leger VS doodt IS-kopstuk dat hielp bij aanslag Istanbul

Het Amerikaanse leger heeft een kopstuk van Islamitische Staat gedood bij een militaire operatie in Syrië. De legerleiding van de VS heeft dat bekendgemaakt. De IS-commandant zou hebben geholpen bij de voorbereidingen van de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

Abdurakhmon Uzbeki werd twee weken geleden gedood door Amerikaanse elitetroepen in de provincie Deir ez-Zor in Oost-Syrië. Hij vervulde een belangrijke rol binnen de terreurgroep en stond dicht bij de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Het Amerikaanse eliteteam had de opdracht gekregen het IS-kopstuk uit te schakelen. Volgens CNN is het hoogst ongebruikelijk dat grondtroepen op deze manier worden ingezet in Syrië.

Aanslag Istanbul

Het Amerikaanse leger zegt dat Uzbeki betrokken was bij de voorbereidingen van verscheidene aanslagen. Hij zou nauw contact hebben gehad met de Kirgiziër die op Nieuwsjaarnacht 39 mensen doodschoot in nachtclub Reina in Istanbul.

De IS-commandant hielp aanslagplegers bij het reizen tussen landen en zorgde dat ze geld kregen.