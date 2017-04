Schmidt en Deurloo in de middenmoot in meerkampfinale

Casimir Schmidt en Bart Deurloo zijn op de EK turnen in het Roemeense Cluj in de middenmoot geëindigd tijdens de meerkampfinale. De titel ging net als in 2015 naar Oleg Vernjajev.

Deurloo had zicht een klassering in de toptien, maar op het laatste onderdeel (vloer) ging het tot twee keer toe mis, waarna hij met een totaal van 79,998 als veertiende eindigde. Dat was een evenaring van zijn beste EK-prestatie uit 2010.