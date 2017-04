Italiaanse premier: Turkije moet journalist vrijlaten

De vraag is in hoeverre Turkije de zaak op de spits wil drijven. "Er kan een zelfde rel uit ontstaan als we hebben gezien met Nederland in de aanloop naar het Turkse referendum. Turkije is uiterst gevoelig voor beschuldigingen dat de Turkse rechtsstaat niet functioneert."

Steeds vaker komen nu ook buitenlandse journalisten in de problemen door het werk dat ze in Turkije doen, stelt Waagmeester. "Er is een zekere willekeur. Sommige journalisten die in de problemen komen, zien nooit een aanklacht. Ze weten maanden later nog niet wat ze hebben misdaan."

Boek

De 34-jarige Gabriele del Grande is in zijn eigen land bekend door een blog en een aantal boeken over de migrantencrisis. Ook deed hij in Aleppo verslag over de gevolgen van de burgeroorlog. Op het eiland Lampedusa maakte Del Grande een documentaire over Palestijnse en Syrische vluchtelingen, die in Zweden hun huwelijk ensceneerden. Op dit moment werkt hij aan een boek over Syrische vluchtelingen. Daarvoor was hij in Turkije aan het werk.

In Italië zetten ook journalistenorganisaties zich in voor de vrijlating van Del Grande. Via sociale media wordt de hashtag #iostocongabriele (Ik ben met Gabriele) gebruikt. In Milaan en Pisa waren recent al protestbijeenkomsten.