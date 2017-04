Meer geld voor zeevarenden in de problemen

Zeevarenden krijgen betere arbeidsomstandigheden. Minister Asscher van Sociale Zaken gaat dat wettelijk regelen.

"Het is belangrijk dat zeevarenden in de handelsvaart onder goede omstandigheden hun werk kunnen doen en ook meteen goede hulp krijgen als ze die nodig hebben", zegt Asscher.

Nu moeten zeevarenden na een calamiteit soms maanden in het buitenland wachten op terugkeer naar de thuishaven, bijvoorbeeld na een scheepsramp of als de reder failliet is gegaan.

Bedrijfsongevallen

De nieuwe wet regelt dat hun vervoer, eten, drinken, kleding en medische zorg worden vergoed. Ook worden reders verplicht zich te verzekeren voor schadevergoedingen voor hun personeel na bedrijfsongevallen en bij beroepsziekten.

Het gaat om situaties zoals met het vrachtschip MS Pioneer. Het schip lag bijna twee maanden voor anker voor de kust van Gibraltar, omdat de reder failliet was gegaan. De elf opvarenden moesten al die tijd aan boord blijven.

"Deze afspraken bieden wereldwijd bescherming voor zeevarenden", zegt Sascha Meijer van vakbond Nautilus International. "Ongeacht waar je vandaan komt."

Internationale afspraken

Nederland voert hiermee nieuwe internationale afspraken uit volgens het Maritiem Arbeidsverdrag. Daarin maken reders en vakbonden van de deelnemende landen afspraken voor al het personeel dat de wereld over vaart.

Op dit moment varen zo'n 1000 schepen onder Nederlandse vlag. Daarop werken 30.000 mensen onder wie 7500 Nederlanders.