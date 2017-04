Judoka De Wit naar kwartfinales EK

Judoka Frank de Wit heeft op de Europese kampioenschappen in Warschau de kwartfinales gehaald. In de klasse tot 81 kilogram schakelde hij in de achtste finales de Armeniƫr Andranik Tsjaparjan uit.

In de eerste ronde was De Wit- in februari nog de beste bij het prestigieuze toernooi van Parijs- al te sterk voor de Italiaan Antonio Esposito.

Sam van 't Westende (-73 kg) werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Vrouwen

Sanne van Dijke (-70 kg) haalde in Warschau de halve finales al. Zij staat daarin tegenover Marie Eve Gahie uit Frankrijk. Sanne Vermeer (-63 kg) en Natascha Ausma (-70kg) werden in de eerste ronde uitgeschakeld.