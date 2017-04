Zakenman Kouwenhoven krijgt 19 jaar voor wapenhandel in Liberia

Zakenman Guus Kouwenhoven moet 19 jaar de cel in voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinee. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Ook is hij schuldig aan illegale wapenhandel. Kouwenhoven werd eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven.

Kouwenhoven heeft tussen 2000 en 2001 wapens geleverd aan dictator Charles Taylor van Liberia, in ruil voor een voorkeursbehandeling van zijn houtkapbedrijf. Met de wapenleveranties schond hij een internationaal embargo.

Taylor voerde een jarenlange burgeroorlog, waarbij zo'n 150.000 mensen zijn gedood. Hij werd in 2003 afgezet en uiteindelijk veroordeeld tot 50 jaar cel.