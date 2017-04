Oud-Katholieke Kerk wist dat opgepakte pastor op jongens viel

De Oud-Katholieke Kerk wist dat de opgepakte priester Nico S. een seksuele voorkeur had voor minderjarige jongens. Dat heeft de kerk bekendgemaakt op een persconferentie. S. zou achttien jaar geleden tijdens zijn priesteropleiding tegen de toenmalige bisschop "open" zijn geweest over zijn seksuele voorkeur.

Hij werkte binnen de kerk ook met kinderen, onder meer tijdens jeugdkampen. Maar volgens de oud-katholieke bisschop Dirk Jan Schoon waren de ouders niet op de hoogte.

Gemonitord

De kerk stelt dat S. toch kon doorgaan met zijn opleiding omdat hij "strak gemonitord" zou worden. Ook moest hij hulp zoeken. Volgens de kerk heeft de monitoring gefaald, als blijkt dat de beschuldigingen over misbruik in Cambodja waar blijken te zijn.

De 53-jarige S. werd dinsdag opgepakt in Cambodja omdat hij daar jonge jongens tegen betaling fotografeerde in seksueel getinte poses. De man werkt sinds 2013 als pastor op Schiphol. Daarvoor was hij tussen 1997 en 2013 leerkracht op een basisschool in Hilversum en priester in de oud-katholieke kerk in Culemborg. Hij is geschorst nadat het nieuws over zijn arrestatie bekend werd.

Zowel de school als het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk stelt dat er over S. geen meldingen zijn binnengekomen die duiden op seksueel misbruik.