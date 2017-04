Mourinho maakt zich zorgen om blessure Zlatan

Knieblessure

Beide spelers moesten donderdagavond voortijdig naar de kant met een knieblessure, de Zweed net voor het begin van de verlenging, Rojo al in de eerste helft.

Ibrahimovic is Uniteds topscorer met alleen al in de Premier League zeventien doelpunten, Rojo is een vaste waarde centraal achterin.

Smalling en Jones

United, in de halve finales mogelijk de tegenstander van Ajax, mist in het hart van de verdediging al de langer geblesseerden Chris Smalling en Phil Jones.

"Met Daley Blind hebben we nog een speler met ervaring op die plek, maar ik vind ook dat Smalling en Jones over een vervroegde terugkeer mogen denken", aldus Mourinho.

"Voor de ploeg moet je risico nemen. Ik verwacht geen wonderen, maar in plaats van half mei zou je ook een rentree begin mei kunnen overwegen."