Tweede verdachte Parijs meldt zich bij politie Antwerpen

Eerder vanochtend werd bekend dat de dader van de aanslag al twee keer eerder veroordeeld is voor een moordpoging op een politieagent. Volgens bronnen zou het gaan om een 39-jarige man die geboren is in een buitenwijk van Parijs.

"Hij werd de laatste maanden al gevolgd door de opsporingsdiensten, omdat hij geradicaliseerd zou zijn", zegt correspondent Frank Renout. "In het verleden is hij al enkele keren veroordeeld, voor onder andere drie moordpogingen. Twee van die moordpogingen waren al gericht op politieagenten."

Dat het om een terreurdaad gaat, is zeker. "Maar dat was gisteravond eigenlijk al vastgesteld. President Hollande sprak al over een terreurdaad en IS eiste de aanslag al op", zegt Renout. De terreurorganisatie noemde een naam van een dader: Abu Yusuf de Belg. Of dat de 39-jarige Parijzenaar is of juist de man die zich in Antwerpen heeft gemeld, is niet duidelijk.